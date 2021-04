Ao vivo: Plenário do STF decide sobre criação da CPI da Genocídio

Ministros do Supremo decidem se ratificam ou não a decisão de Luis Roberto Barroso que determinou a criação da comissão do Senado que vai investigar os crimes do governo Bolsonaro na pandemia. Acompanhe na TV 247 edit

247 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julga na tarde desta quarta-fira (14) a decisão do ministro Luis Roberto Barroso que determinou a criação da CPI da Covid-19 no Senado.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu na tarde desta terça-feira (13) o ato de criação da CPI da Pandemia. O requerimento da comissão, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirma que a CPI tem o objetivo de “apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados” nos primeiros meses de 2021.

Companhe ao vivo:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.