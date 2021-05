Apagão atinge consumidores e indústrias em diversos estados

A distribuidora Enel Brasil informou que consumidores em São Paulo, Goiás e no Rio de Janeiro foram afetados entre 11h26 e 11h39 desta sexta-feira (28) edit

247 - Um apagão atingiu diversos estados no fim manhã desta sexta-feira (28). Ainda não há informações sobre a causa ou a extensão do problema.

A distribuidora Enel Brasil informou que consumidores em São Paulo, Goiás e no Rio de Janeiro foram afetados entre 11h26 e 11h39. A EDP disse que 210 mil clientes em São Paulo e cinco indústrias no Espírito Santo foram afetados.

A Enel alega que o corte foi provocado pelo acionamento do esquema de alívio de carga, que desliga automaticamente 7% da carga. O sistema tem por objetivo cortar o fornecimento de energia de forma ordenada em caso de perturbações.

“Em razão do problema no SIN, o ONS acionou o primeiro estágio do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), o qual prevê o desligamento automático de 7% da carga da distribuidora”, informou a distribuidora em nota à imprensa.

O governo decretou ontem (27) emergência hídrica na bacia do rio Paraná. Especialistas vem alertando para o risco real de racionamento de energia nos próximos meses. (Com informações da Folha de S.Paulo).

