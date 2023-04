Após atentado, governo Lula anuncia criação de política nacional de enfrentamento à violência nas escolas

Governo Lula se pronunciou oficialmente a respeito do bárbaro assassinato de quatro crianças em Blumenau , Santa Catarina edit

247 - O governo Lula se pronunciou oficialmente nesta quarta-feira (5) a respeito do bárbaro assassinato de quatro crianças numa creche de Blumenau e pretende criar um “decreto interministerial para instalação de grupo de trabalho a fim de elaborar uma política nacional de combate à violência nas escolas”.

“ATENTADO EM BLUMENAU | Atualização: em resposta à brutalidade do ataque à creche em Santa Catarina, o MEC (@min_educacao) articula um decreto interministerial para instalação de grupo de trabalho a fim de elaborar uma política nacional de combate à violência nas escolas”, diz a postagem.

O presidente Lula também se pronunciou a respeito do horror visto no espaço infantil. "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse".

