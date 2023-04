Assassino de Blumenau fez postagem enigmática nas redes após matar quatro crianças

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Militar identificou o homem que diz ter sido o autor do atentado à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC). Quatro crianças morreram no ataque e outras quatro ficaram feridas.

Segundo o R7 , Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, se entregou às autoridades após cometer o crime. Ele nasceu em 19 de dezembro de 1997 e é natural de Salto do Lontra, no Paraná. Lima trabalha como motoboy.

De acordo com o ativista Ronny Teles, Lima tem redes sociais "repletas de postagens enaltecendo Bolsonaro".

Segundo o site Jornal Razão, o homem teria feito postagem no Facebook após o ataque à creche: “policial Fábio Matos que comandou o ataque, resistência manda um salve”. Entre postagens mais recentes, ainda conforme o periódico, está um vídeo com um trecho do filme “300 de Esparta”, além de uma publicação sobre a suposta situação financeira da Venezuela

Luiz de Lima, autor confesso do ataque em que matou 4 crianças em Blumenau. Celular apreendido com ele mostra participação de outros criminosos em jogo de internet com desafios mortais. pic.twitter.com/WecHKHalFx April 5, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.