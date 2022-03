Após áudio sobre ucranianas, namorada de Mamãe Falei termina relação

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Após a divulgação de áudios com uma série de comentários machistas sobre as refugiadas ucranianas, feitos pelo deputado estadual por São Paulo Arthur do Val (Podemos), conhecido como Mamãe, Falei, a companheira dele, Giulia Blagitz, anunciou por meio das redes sociais que terminou o relacionamento.

“Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos. Infelizmente a vida é imprevisível e muitas vezes nos leva por caminhos que não compreendemos. Mas de uma coisa podemos ter certeza: o amor foi real e sempre será! Obrigada por tudo que vivemos!”, disse ela.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE