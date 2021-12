Após Bolsonaro dizer que rifou servidores para beneficiar Hang, Randolfe pede que STF investigue o caso

Senador Randolfe Rodrigues acusa Bolsonaro de incorrer no crime de advocacia administrativa ao exonerar servidores do Iphan para beneficiar o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede varejista Havan edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que irá acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja aberto um inquérito contra Jair Bolsonaro, que admitiu ter demitido servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para beneficiar o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede varejista Havan.

O parlamentar também deverá ajuizar uma ação popular visando anular o alvará concedido para a Havan junto com uma liminar para o afastamento dos novos designados para o Iphan e o retorno dos dirigentes anteriores aos seus respectivos cargos. De acordo com a Folha de S. Paulo, Randolfe acusa Bolsonaro de incorrer no crime de advocacia administrativa.

Nesta quarta-feira (15), Bolsonaro afirmou que exonerou diretores do Iphan após a obra de uma loja da Havan, ter sido interditada pela autarquia. “’O que é Iphan com ‘ph’?’ Explicaram para mim, tomei conhecimento e ripei todo mundo do Iphan”, disse. “Botei outro cara lá. O Iphan não dá mais dor de cabeça para gente”, completou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE