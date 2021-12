Bolsonaro diz que "ripou todo mundo" do Iphan por barrar obra de Hang (vídeo)

A declaração do presidente arrancou aplausos dos empresários que estavam na plateia no evento da Fiesp edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira (15/12), em evento da Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp), que demitiu diretores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) após obra de loja da Havan, de propriedade do empresário bolsonarista Luciano Hang, ser interditada.

“’O que é Iphan com ‘ph’?’ Explicaram para mim, tomei conhecimento e ripei todo mundo do Iphan”, declarou Bolsonaro, arrancando aplausos dos empresários que estavam na plateia.

“Botei outro cara lá. O Iphan não dá mais dor de cabeça para gente”, acrescentou.

Em evento na Fiesp, @jairbolsonaro diz que demitiu integrantes do Iphan após obra de loja da Havan ser interditada.



“Tomei conhecimento e ripei todo mundo de lá”, afirmou. A fala foi aplaudida pelos empresários que compõem a plateia. pic.twitter.com/bU6UR4Y9cf — Metrópoles (@Metropoles) December 15, 2021

