Após determinação judicial, governo divulga dados sobre violência policial

247 - O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves, divulgou os dados sobre violência policial ao longo do ano passado e que haviam sido suprimidos do relatório anual com os registros do Disque 100. Divulgação acontece menos de 24 horas depois da Justiça Federal do Rio de Janeiro dar um prazo de cinco dias para que os dados e informações fossem tornados públicos.

De acordo com o levantamento, foram registradas 1.486 denúncias de violência policial em 2019, segundo maior número desde 2011. Os dados apontam que em 2018 foram registrados 1.637 casos.

