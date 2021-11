Após fiasco na votação, PSDB contrata empresa para testar novo app em prévias

Apoie o 247

Metrópoles - O PSDB escolheu outra empresa para realizar as prévias do partido, suspensas no último domingo (21/11) devido a falhas no aplicativo desenvolvido pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs). Para dar continuidade à escolha do presidenciável de 2022, a sigla fechou contrato com a Relata Soft, empresa especialista em sistemas eleitorais.

Em um primeiro momento, o sistema desenvolvido pela empresa, o D.Vota, passará por testes realizados pelas equipes técnicas das três campanhas que disputam as prévias. Os candidatos Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Doria participarão da análise e designarão as equipes.

Se houver sucesso após análise, a Relata Soft poderá iniciar o plano de votação que vai contemplar os cerca de 40 mil filiados que não conseguiram usar, no último domingo, o aplicativo PSDB Prévias, desenvolvido pela Faurgs.

