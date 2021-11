PSDB precisa ser 'desbolsonarizado', diz Arthur Virgílio ao criticar Leite e Aécio

Candidato nas prévias presidenciais do PSDB, o ex-prefeito de Manaus voltou a criticar o deputado Aécio Neves, afirmando que o governador Eduardo Leite deve se afastar da "influência maléfica" do mineiro edit

247 - Candidato nas prévias presidenciais do PSDB, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgilio fez duras críticas à ligação do partido com o bolsonarismo. Em entrevista à CNN, Virgilio disse que o PSDB precisa ser "desbolsonarizado" e voltou a criticar o deputado Aécio Neves, afirmando que o governador Eduardo Leite deve se afastar da "influência maléfica" do mineiro.

"Ele [Eduardo Leite] foi ingrato com o presidente [do PSDB] Bruno Araújo, ele foi injusto. O que estou sentindo é que ele não quer prévias", disse Virgílio. Leite disse hoje, em entrevista ao UOL News, que acredita que vencerá as prévias do partido e mostrará que a sigla "não tem e não terá dono". "Ele está muito mal-aconselhado. Ele tem pessoas boas, das quais eu discordo hoje. Eu cito o senador Tasso Jereissati, que era candidato e abriu mão para ele (...) O Aécio Neves é o grande mentor dele, que eu chamei de maçã podre, que está realmente tentando corroer todas as entranhas do PSDB. Esse rapaz já entrou na deles", atacou Virgílio.

Além do fracasso das prévias do último domingo para a escolha do candidato do PSDB à presidência, o PSDB enfrenta uma divisão entre seus principais caciques que inclui xingamentos, ataques pessoais e manobras de bastidores.

Em meio ao fiasco das prévias do PSDB, o pré-candidato a presidente da República Arthur Virgílio atacou Aécio Neves. Publicamente, Virgílio mencionou apenas os votos que parte do partido vem dando a pautas bolsonaristas no Congresso Nacional. Para ele e para João Doria, Aécio trabalhou para melar as prévias, para que o PSDB não tenha candidato e possa aderir à campanha de Jair Bolsonaro mais adiante, informa O Globo.

Aécio respondeu aos ataques feitos por Virgílio. Aécio disse que quando encontrar Virgílio terá com ele "uma conversa no pomar". A relação entre Doria e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já vinha de um desgaste por conta da campanha interna, piorou. Os dois subiram o tom das críticas em meio a discussão no partido sobre o que será feito para apaziguar a situação.

Aécio Neves foi chamado de maçã podre, por levar boa parte da bancada tucana a votar favoravelmente às propostas do governo Bolsonaro no Congresso. O mineiro contra-atacou dizendo que Virgílio é candidato laranja de João Doria.

