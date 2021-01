Após fracasso do governo Bolsonaro nas relações diplomáticas com a China, estados se articulam para ter vacina por conta própria

247 - Após o fracasso do voo para a Índia e os problemas diplomáticos com a China por parte do governo Jair Bolsonaro, governadores estaduais estão retomando articulações para não dependerem no governo federal na distribuição de vacinas contra o coronavírus.

Segundo a coluna Painel, eles querem saber por escrito do ministro Eduardo Pazuello (Saúde) qual é o teto de vacinas que pretende comprar, dando liberdade para que possam correr por fora.

Nos bastidores, chefes de Executivos estaduais negociam diretamente com laboratórios. Também afirmaram que têm tentado fazer as compras, mas os fornecedores cobram valores muito altos ou querendo vender em quantidades muito grandes, inviabilizando as aquisições por enquanto.

