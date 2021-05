Após mais de um ano de pandemia, Bolsonaro cria Secretaria de Enfrentamento à Covid-19

A secretaria é criada em meio à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) que investiga ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, além de eventuais desvios de recursos por parte de estados e municípios edit

247 - Mais de um ano depois da confirmação de pandemia e com mais de 423 mil mortos, Jair Bolsonaro criou a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19.

Criada por decreto e vinculada ao Ministério da Saúde, a secretaria funcionará como representante da massa na coordenação de medidas a serem executadas durante uma pandemia.

A pasta representará a área sanitária do governo na coordenação das medidas a serem executadas durante a pandemia.

“A secretaria está incumbida de propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde para o enfrentamento à Covid-19, em articulação com os gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como de definir e coordenar as ações do Plano Nacional da Vacinação contra a Covid-19”, informou o governo em comunicado à imprensa.

De acordo com o Palácio do Planalto, o decreto promove remanejamentos e transformações de cargos e funções internas do Ministério da Saúde, mas sem ocasionar aumento de despesas.

A criação da secretaria é feita em meio à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) que investiga ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, além de eventuais desvios de recursos por parte de estados e municípios.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.