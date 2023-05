Após operação da PF, Michelle Bolsonaro diz que 'na minha casa, apenas eu fui vacinada'

"Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria 'falsificação de cartão de vacina' do meu marido e de nossa filha Laura. Na minha casa, apenas eu fui vacinada", postou Michelle edit

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que ela e Jair Bolsonaro (PL) não sabem as razões da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do casal, em Brasília, nesta quarta-feira (3). Michelle disse que nem o ex-mandatário e nem a filha, Laura, de 12 anos, foram vacinados contra a Covid-19. “Na minha casa, apenas eu fui vacinada”, postou Michelle.

"Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos", escreveu Michelle, de acordo com a Folha de S. Paulo. Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria 'falsificação de cartão de vacina' do meu marido e de nossa filha Laura. Na minha casa, apenas eu fui vacinada", completou. A ex-primeira-dama também afirmou que apenas o celular de Jair Bolsonaro foi apreendido pelos policiais federais.

A Operação Venire, que investiga a atuação de um grupo que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (3).

Entre os presos estão o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, seguranças que atuaram durante o mandato de Bolsonaro e que também o acompanharam aos Estados Unidos, quando ele deixou o país dois dias antes do término de seu governo.

