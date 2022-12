Com poder reduzido após decisões do STF, Lira convoca reunião de emergência

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou os líderes partidários para uma reunião de emergência que será realizada na tarde desta segunda-feira (19), diz a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo. “Lira foi apanhado de surpresa com duas decisões que lhe retiraram boa parte do seu poder de barganha”, destaca a reportagem.

A reunião de emergência acontece menos de 24 após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes decidir, no domingo (18) que os recursos necessários para manter o programa Bolsa Família estão fora do teto dos gastos orçamentários, e poucas horas após o plenário da Corte decidir pela inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto.

