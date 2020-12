Após um mês, Macapá apresenta novo apagão

No final de semana, um problema em uma subestação levou a um apagão na Zona Norte da cidade - maior região do município, que reúne 200 mil de seus cerca de 510 mil habitantes. O Amapá tem 860 mil habitantes no total edit

247 - A capital do Amapá, Macapá, apresentou novo apagão no domingo, 27. O caso ocorre apenas um mês depois da interrupção do fornecimento de energia elétrica que tomou conta do estado durante mais de três semanas, causando caos entre a população e na economia, além do adiamento das eleições municipais na capital.

No final de semana, um problema em uma outra subestação levou a um apagão na Zona Norte da cidade - maior região do município, que reúne 200 mil de seus cerca de 510 mil habitantes. Considerando que o estado inteiro tem 860 mil habitantes, o apagão de domingo deixou quase 25% da população sem energia.

O problema foi registrado na subestação Macapá II por volta das 16 horas.

