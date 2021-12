"Aqui não terá presente nem ceia": famílias na fila do Auxílio Brasil amargam dor de não poder comemorar o Natal

Apoie o 247

247 - O aumento da extrema pobreza durante o governo Bolsonaro não é apenas um número. Incontáveis famílias não poderão se congregar no Natal, pois passam fome com o fim do Auxílio Emergencial e a grande fila do Auxílio Brasil.

Reportagem do Globo foi à residência de Natália Soares da Silva, 28, que aguarda pelo benefício que extinguiu o Bolsa Família.

"Eu não tenho sonho ou imaginação. Nem comida. Aqui não terá nem presente nem ceia", lamenta ela, em seu casebre de madeira com três cômodos em Campo Alegre, Nova Iguaçu.

O marido, Willer dos Santos, de 31, recebia o também extinto Auxílio Emergencial. As filhas sonham em receber presentes de Natal. Samantha, 7, sonha com uma boneca. Samile, 9, com uma bicicleta. Camille, de 11, com um celular.

