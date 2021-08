Aras, Bia Kicis e Antonio Carlos Nicoletti serão homenageados pelo Exército com a Medalha do Pacificador

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, criticado por subprocuradores da República por 'assistir passivamente' aos ataques de Jair Bolsonaro à democracia, receberá do Exército, segundo a Veja, a Medalha do Pacificador.

Serão também condecorados a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), autora da PEC do voto impresso, e o deputado federal Antonio Carlos Nicoletti (PSL-RR), segundo publicação no Boletim Especial do Exército no mês passado.

A Medalha do Pacificador é uma honraria conferida desde 1955 aos que tenham “prestado assinalados serviços ao Exército, elevando o prestígio da Instituição ou desenvolvendo as relações de amizade entre o Exército Brasileiro e os de outras nações”.

É a segunda vez que Aras é homenageado pelo Exército ao longo do último ano.

