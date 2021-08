Bolsonaro dará demonstração de força com desfile de carros de combate no dia da votação da PEC do voto impresso

247 - Jair Bolsonaro irá participar de uma demonstração de apoio dos militares ao seu governo nesta terça-feira (10), mesmo dia marcado para a votação da PEC do voto impresso no Congresso. De acordo com a jornalista Thaís Oyama, no UOL, um comboio militar - formado por veículos blindados, tanques e lança-mísseis - irá atravessar a Esplanada dos Ministérios e estacionará em frente ao Palácio do Planalto

“Lá, o comandante do comboio desembarcará para protagonizar uma cerimônia de entrega ao presidente do convite para presenciar o maior treinamento militar da Marinha no Planalto Central”, destaca um trecho da reportagem. O convite diz respeito à Operação Formosa, que será realizada na próxima semana.

O treinamento envolverá 2,5 mil militares e contará com a participação de carros de combate, aeronaves, veículos anfíbios e de artilharia, além de lançadores de foguetes. pela primeira vez, a operação contará com a participação do Exército e da Aeronáutica.

