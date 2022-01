Área de inteligência do TCU fará relatório sobre a relação entre Moro e a Alvarez & Marsal

Apoie o 247

247 - O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, determinou nesta sexta-feira (28) ao setor de inteligência do próprio TCU que produza um relatório sobre a relação entre Sergio Moro e a consultoria estadunidense Alvarez & Marsal e também do ex-juiz suspeito com "outras empresas envolvidas na Lava-Jato".

Em 21 de janeiro, Dantas, relator da ação que apura irregularidades envolvendo a Lava Jato e a Odebrecht, retirou o sigilo de documentos que mostram qual era o salário pago a Moro pela consultoria Alvarez & Marsal. O ministro negou, entretanto, também nesta sexta, o pedido do Ministério Público de realizar uma devassa, via Coaf e Banco Central, nas contas de Sergio Moro, informa Lauro Jardim .

