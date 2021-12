Argentina disponibiliza Comissão Capacetes Brancos para ajudar na catástrofe da Bahia

Apoie o 247

247 - O governo da Argentina, presidido por Alberto Fernández, ofereceu ao Brasil ajuda da Comissão Capacetes Brancos - agrupamento especializado em resgate, para colaborar nas tarefas de assistência aos desabrigados das enchentes no sul da Bahia.

Segundo informação do Ministério de Relações Exteriores argentino, a ajuda foi oferecida pelo embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, ao Itamaraty, e pelo Consulado Argentino em Salvador ao governador Rui Costa.

"Em ambas as notas, as autoridades nacionais colocaram à disposição dos voluntários argentinos, que têm uma vasta experiência na gestão deste tipo de eventos. Em princípio, esta oferta imediata é composta por dez profissionais especializados em água e saneamento (incluindo os insumos necessários para a purificação da água, desinfetantes, saneantes e conselhos para o seu uso responsável); na logística (montagem e desmontagem de casas e casacos do ACNUR que servem para implantar locais de permanência para quem ficou sem casa ou teve que abandoná-la); no recebimento, classificação e armazenamento de doações (para evitar sobreposição de recursos e garantir a correta distribuição dos mesmos", diz o Ministério de Relações Exteriores da Argentina.

O número de cidades em situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem o sul da Bahia subiu, nesta segunda-feira (27/12), para 100. No total, 116 municípios foram afetados.

Segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), 20 pessoas já morreram em consequência dos danos provocados pelos temporais. Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem de 21, que foi levado pela correnteza.

A Sudec também informou que 31.405 habitantes estão desabrigados e 31.391, desalojados. Além disso, foram registrados 358 feridos e 471.009 pessoas afetadas de alguma forma.

