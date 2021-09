Ato Fora Bolsonaro em 2 de outubro em São Paulo terá presidentes dos partidos de esquerda e Flávio Dino

Apoie o 247

247 - O ato nacional #ForaBolsonaro, marcado para o dia 2 de outubro, contará com a presença das principais lideranças da oposição em São Paulo. A manifestação na capital paulista, marcada para às 13h em frente ao Masp, terá a participação do governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB); da presidente nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos; do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros; e da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, entre outros.

“Fica cada vez mais claro a necessidade de dar um basta à grave situação social e econômica que a população brasileira está passando. Ninguém aguenta mais esse desgoverno, que tirou direitos sociais, atenta à democracia e à liberdade de expressão e tem gerado cada vez mais desemprego e miséria. Sem falar nas atrocidades diárias que vemos em relação à pandemia, trazidas pela CPI da Covid”, disse Raimundo Bonfim, um dos organizadores da manifestação.

A Campanha #ForaBolsonaro é organizada em nível nacional por mais de 80 entidades e movimentos sociais e sindicais.

