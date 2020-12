Bachelet critica comportamento de Bolsonaro na pandemia: efeito "devastador"

"Em qualquer país do mundo onde líderes negaram a existência da covid-19 e as evidências científicas, eles tiveram um efeito devastador", afirmou a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet edit

247 - A alta comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, classificou como "irresponsável" o gerenciamento da pandemia pelo governo Jair Bolsonaro. "Em qualquer país do mundo onde líderes negaram a existência da covid-19 e as evidências científicas, eles tiveram um efeito devastador. Isso ocorreu em muitos países. Não apenas no Brasil. Mas também no Brasil", disse a ex-presidente do Chile, segundo informações publicadas pela coluna de Jamil Chade.

De acordo com Michelle Bachelet, o Brasil teve "um impacto desproporcional em grupos em situação vulnerável, como pessoas vivendo na pobreza, afrodescendentes, indígenas, LGBTI, pessoas privadas de sua liberdade e pessoas vivendo em locais informais".

"É fundamental garantir comunicação institucional confiável sobre o vírus e seu impacto", defendeu Bachelet, que também criticou "declarações de líderes subestimando o impacto do vírus".

"Surpreendentemente, mesmo até hoje, alguns líderes políticos ainda estão minimizando seu impacto, desacreditando o uso de medidas simples como o uso de máscaras e evitando grandes reuniões. Algumas figuras políticas estão até mesmo falando casualmente de 'imunidade do rebanho', como se a perda de centenas de milhares de vidas fosse um custo que pode ser facilmente arcado em prol de um bem maior. Politizar uma pandemia desta forma é, além de irresponsável, totalmente condenável", disse.

"Pior ainda, em vez de nos reunir, a resposta à pandemia levou, em alguns lugares, a uma maior divisão. Evidências e processos científicos foram descartados, e teorias conspiratórias e desinformação foram semeadas e permitidas - ou encorajadas - a prosperar", alertou.

