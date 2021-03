Boff destaca situação caótica do País na pandemia e cobra afastamento de Bolsonaro: 'o Brasil virou uma ameaça global'

"Não sabemos mais a quem recorrer, pois as instâncias daqui que poderiam intervir e afastar o genocida se omitem. E nos tornamos uma ameaça global. Humilhados teremos que ver forças de fora intervindo aqui?", escreveu o teólogo Leonardo Boff no Twitter edit

247 - O teólogo e escritor Leonardo Boff cobrou de autoridades o afastamento de Jair Bolsonaro após o brasil bater o recorde de 3,6 mil mortes por coronavírus em 24 horas - o país atingiu a marca nessa sexta-feira (26).

"3650 vidas ceifadas pela irresponsabilidade do presidente e de seu governo. Não sabemos mais a quem recorrer, pois as instâncias daqui que poderiam intervir e afastar o genocida se omitem. E nos tornamos uma ameaça global. Humilhados teremos que ver forças de fora intervindo aqui?", escreveu o estudioso no Twitter.

O governo de São Paulo anunciou nessa sexta o imunizante a Butanvac, a vacina contra a Covid-19 que será produzida pelo Butantan. Ao todo, 40 milhões de doses devem ser produzidas em maio. O imunizante também será protocolado junto à Organização Mundial de Saúde (OMS) para ser exportado no mundo.

