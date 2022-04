Bolsonarista Carla Zambelli ameaça receber 'com chumbo' manifestantes da esquerda

Apoie o 247

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL) divulgou um vídeo em que ameaça receber“na bala” petistas que realizarem manifestações em frente à sua residência. Utilizando uma fala editada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela alega que o petista “ameaça às famílias" e acusa a esquerda de promover a violência.

“Minha família é sagrada. Meu lar é inviolável. Na minha casa tem pistola. Olha, mãe, se vier vagabundo aqui ameaçar minha família e meu filho, a senhora está autorizada a pegar a pistola e meter chumbo. Aqui vale a lei da legítima defesa”, diz a parlamentar bolsonarista no vídeo publicado em suas redes sociais. "Estou protocolando denúncia contra Lula por estimular o crime de assédio contra mulheres e filhos de parlamentares", diz ela na postagem. .

Na quarta-feira (5), o também deputado federal bolsonarista Junio Amaral (PL-MG) fez um react de um vídeo distorcido com uma fala de Lula para ameaçar o ex-presidente enquanto carregava uma arma.

O trecho editado e distorcido por ambos os parlametares mostra apenas a parte em que o ex-presidete Lula pede que a militância promova manifestações em frente à casa dos deputados. A íntegra da fala de Lula, porém, destaca que o objetivo é conversar com os parlamentares.

“Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar não, é para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, surte muito mais efeito do que fazer a manifestação em Brasília”, disse Lula nesta terça-feira (5).

Confira a postagem de Carla Zambelli.

Estou protocolando denúncia contra Lula por estimular o crime de assédio contra mulheres e filhos de parlamentares. pic.twitter.com/7aTGOdgTYM — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 6, 2022

