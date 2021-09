Bolsonarista, Girão entrega Flávio Bolsonaro na CPI e internautas comemoram

A suspeita é de que o diretor da Precisa e o senador Flávio Bolsonaro tenham atuado para legalizar os jogos de azar no Brasil edit

247 - Após o senador Eduardo Girão (Podemos) denunciar, em sessão da CPI da Covid, nesta quinta-feira, 23, o senador Flávio Bolsonaro e o diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, viajaram juntos a Las Vegas, nos Estados Unidos, internautas comemoraram a revelação.

A suspeita é de que o diretor da Precisa tenha atuado para legalizar os jogos de azar no Brasil. A viagem da comitiva para fazer lobby foi paga com verba pública após aprovação do Senado em 2019.

Na CPI, o senador Eduardo Girão mostrou que Flavio Bolsonaro requisitou uma viagem a Las Vegas em janeiro de 2020, na mesma data em que o depoente estava nos EUA.



Em vídeo da época, Flavio aparece em uma feira de armas com o deputado Helio Lopes e Gilson Machado



Em vídeo da época, Flavio aparece em uma feira de armas com o deputado Helio Lopes e Gilson Machado

Veja a repercussão na internet:

Quem diria que o EDUARDO GIRÃO iria trair o governo e entregar o Flávio Bolsonaro?



PIOR, Danilo Trento da Precisa confirmou que a viagem a Las Vegas foi para COMETEREM CRIMES.



E confessou isso após consultar com a advogada!



GRANDE DIA!! Carlos, Léo Índio e Flávio caindo!

Eduardo Girão acaba de purgar seus pecados na CPI: revelou que foi Flávio Rachadinha Bolsonaro o senador que acompanhou Danilo Trento na viagem a Las Vegas para tratar do lobby da jogatina. Quer trazer cassinos para o Brasil e abrir negócios para a milícia. É máfia mesmo!

Eis o que Aristóteles chamava de "peripécia": o Senador Eduardo Girão dá literalmente um giro de 360% e apresenta na CPI documentação que mostra que o Senador Flávio Bolsonaro viajou com o depoente Danilo Trento para Las Vegas!



O jogo está virando? Gira, gira, Girão. — João Cezar de Castro Rocha (@joaocezar1965) September 23, 2021

PUBLICIDADE

O Girão entregou a cabeça do Flávio Bozo na CPI.

Traição doméstica. Kkkkkkkkk https://t.co/c0Z75FDYBg — Walter (@Walter30678887) September 23, 2021

Vimos hj na CPI q teve verba pública na viagem de comitiva do Brasil p/ Las Vegas. O lobby da jogatina- que favorece a corrupção, lavagem de dinheiro e destrói famílias -seria o beneficiado. Buscar a verdade com independência e s/politicagem é ter compromisso com a nação. Paz&Bem

