Diretor da Precisa viajou a Las Vegas com Flávio Bolsonaro e ministro, dizem senadores

247 - O senador Flávio Bolsonaro e o diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, que prestou depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira (22), viajaram juntos a Las Vegas, nos Estados Unidos, de acordo com senadores do colegiado. A suspeita é de que o diretor da Precisa tenha atuado para legalizar os jogos de azar no Brasil.

O senador Eduardo Girão afirmou que Trento foi a Las Vegas no dia 23 de janeiro de 2020 e retornou ao Brasil no dia 27. O Senado aprovou em 2019 a requisição para a viagem de uma comitiva de senadores à cidade americana no mesmo período. Trento não respondeu se esteve com senadores em Las Vegas.

"E foi uma comitiva do Senado Federal junto com a Embratur, inclusive com o atual ministro do Turismo, que era presidente da Embratur e hoje é ministro do Turismo [Gilson Machado]", disse Girão.

O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, mostrou que o pedido de realização da viagem foi feito por Flávio Bolsonaro. Questionado sobre a possibilidade de Trento ter viajado junto com o filho de Jair Bolsonaro, Rodrigues respondeu, em entrevista após a sessão: "Não há possibilidade. Foi".

"Aconteceu, foi", reforçou o senador Humberto Costa.

