“Estive em eventos públicos com o senador Flávio Bolsonaro”, afirma diretor da Precisa

Em depoimento à CPI da Covid, o diretor de relações institucionais da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, admitiu conhecer o membro da família Bolsonaro, o que aumentou as suspeitas de envolvimento do clã presidencial em escândalos de corrupção na pandemia

247 - Em depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira (23), o diretor de relações institucionais da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, admitiu que esteve em eventos com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). "Estive em eventos públicos com o senador Flávio Bolsonaro", afirmou o dirigente.

O empresário negou ter ajudado a mediar um encontro entre Francisco Maximiano, dono da Precisa, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. A reunião, em 13 de outubro do ano passado, contou com a participação do filho do presidente da República.

Membros da CPI abriram investigações contra a Precisa, intermediadora da importação do imunizante indiano Covaxin. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante. Barros negou ter participado das negociações.

