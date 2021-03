Bolsonarista que ameaçou Lula com arma é acusado de bater na ex-esposa

Mesmo com laudo do IML comprovando a agressão, MP arquivou inquérito no âmbito da Lei Maria da Penha contra José Sabatini alegando "versões contraditórias" edit

Fórum - O bolsonarista José Sabatini, empresário de Arthur Nogueira (SP) que aparece em vídeo ameaçando o ex-presidente Lula empunhando uma arma de fogo, é acusado de agressão por sua ex-esposa.

A agressão teria ocorrido em 2010 e ele foi investigado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) no âmbito da Lei Maria da Penha. A promotoria, no entanto, arquivou o inquérito seis meses depois alegando “versões contraditórias entre as partes”, mesmo com um laudo do Instituto Médico Legal (IML) comprovando que a mulher foi agredida.

As informações são do site Metrópoles, que teve acesso à íntegra do processo.

Leia a íntegra na Fórum.

