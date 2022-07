Bolsonaristas comemoram queda temporária no preço da gasolina e internauta lembra: “antes do golpe era 3 conto”

Apoie o 247

247 - Os bolsonaristas estão em êxtase nas redes sociais comemorando a tímida e passageira queda do preço da gasolina após a pressão do governo federal nos governadores pela redução do ICMS para diminuir artificialmente o preço dos combustíveis.

Com arrecadação menor do imposto, saúde e educação terão investimentos inferiores, mas os extremistas seguem comemorando o fato sem citar o real motivo da crise de combustíveis no Brasil: A política de preços da Petrobras que passou a ser cotada com o preço internacional no governo Temer e que apenas beneficia seus acionistas.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, estima-se um potencial de queda dos preços dos combustíveis ao consumidor de até R$ 1,55. No entanto, a redução é tímida em locais que a gasolina custa R$ 8,59 o litro.

Um internauta relembrou que o preço da gasolina era muito inferior antes do golpe de estado que promoveu mudanças ultraliberais dentro da estatal:

“Salchiça comemorando gasolina a ‘6 conto’ mas esquece de falar que antes do golpe de 2016 custava ‘3 conto’”, ”, disse um internauta em postagem, em referência ao ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que comemorou o litro de gasolina pela bagatela de R$ 6.

Em recente entrevista, o ex-presidente Lula explicou que o ICMS é o que permite aos estados e municípios arrecadarem recursos que são gastos com o fornecimento de saúde, educação e infraestrutura para a população. Reduzir o imposto é, na prática, tirar dinheiro dos próprios brasileiros, segundo o petista.

