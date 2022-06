Lula critica redução do ICMS para custear subsídio dos combustíveis: 'vai jogar o peso no povo'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta quarta-feira (8) à Rádio Itatiaia do Vale Do Aço, Minas Gerais, voltou a afirmar que vai "abrasileirar" o preço dos combustíveis se voltar à Presidência da República e criticou a proposta do governo Jair Bolsonaro (PL) de reduzir a incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para oferecer um subsídio e, assim, reduzir o impacto da inflação sobre os combustíveis: "vai jogar o peso no povo".

O petista explicou que o ICMS é o que permite aos estados e municípios arrecadarem recursos que são gastos com o fornecimento de saúde, educação e infraestrutura para a população. Reduzir o imposto é, na prática, tirar dinheiro dos próprios brasileiros, segundo Lula.

>>> Após culpar Petrobrás, Bolsonaro propõe zerar ICMS sobre combustíveis e compensar estados

"O aumento da gasolina ao preço internacional foi uma canetada do Pedro Parente, presidente da Petrobrás. O presidente [Jair Bolsonaro] se tivesse coragem, se não fosse um fanfarrão, já teria feito isso [abrasileirado o preço]. Ao mexer no ICMS os municípios vão perder dinheiro, e os municípios perdendo dinheiro a educação vai perder dinheiro, a saúde vai perder dinheiro. Quando você reduz o ICMS você reduz o dinheiro para os municípios. Então, para beneficiar as pessoas que têm carro, que não são a maioria, o presidente vai jogar o peso em toda a sociedade brasileira", afirmou o ex-presidente.

Bolsonaro afirmou que fará uma compensação para evitar que os estados e cidades percam recursos, mas Lula questionou: "ele vai fazer compensação até dezembro. Depois de dezembro eu quero saber quem vai arcar com a falta de arrecadação dos municípios, porque é no município que o povo mora".

O ex-presidente afirmou que o caminho é reduzir o lucro da Petrobrás para baratear os combustíveis. "Todo esse acúmulo da Petrobrás e da União poderia ser devolvido para fazer o subsídio, e não tentar jogar em cima das costas do povo".

