Bolsonaristas fazem ato pelo voto impresso e Bolsonaro participa por videochamada

Por Felipe Torres, Metrópoles - Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), promoveram ato a favor da mudança no sistema eleitoral brasileiro para o voto impresso neste domingo (1º/8).

Em Brasília, a movimentação se concentrou na Esplanada dos Ministérios, com uma grande quantidade de pessoas. Vestidos com as tradicionais camisetas canarinho, os apoiadores carregavam bandeiras do Brasil e passeavam com e sem máscaras pelo gramado. A expectativa é de que mais apoiadores do presidente cheguem ao local ao longo do dia.

Do Palácio da Alvorada, Bolsonaro participa do ato por meio de uma videochamada. Aos manifestantes, ele afirmou que “sem eleições limpas e democráticas” não haverá pleito em 2022.

