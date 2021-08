Bolsonaro volta a ameaçar pleito em 2022: "sem eleições limpas, não haverá eleição" (vídeo)

Mesmo diante de pedidos do Centrão por um discurso mais moderado, Bolsonaro segue em ofensiva contra o sistema eleitoral e a democracia edit

247 - Em participação por videochamada em manifestação de bolsonaristas neste domingo (1) que pedem a instalação do voto impresso, Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a realização da eleição em 2022 e, portanto, a ameaçar a democracia brasileira, segundo a Folha de S. Paulo.

"Vocês estão aí, além de clamar pela garantia da nossa liberdade, buscando uma maneira que tenhamos uma eleições limpas e democráticas no ano que vem. Sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição", afirmou o chefe do governo a manifestantes concentrados em frente ao Congresso Nacional. Ele ainda disse que 'faremos o que for necessário para que haja contagem pública dos votos'. A urna eletrônica já é auditável e segura.

Mesmo após a repercussão negativa de sua última live na qual espalhou informações falsas sobre a urna eletrônica e diante dos pedidos do Centrão por um discurso mais moderado, Bolsonaro segue em ofensiva contra o sistema eleitoral do país.

Bolsonaro faz nova ameaça a eleições durante participação virtual em ato



Presidente não compareceu a manifestação pró-voto impresso na Esplanada dos Ministérios, mas falou com simpatizantes por videochamada



Leia: https://t.co/UagCm9IB0x pic.twitter.com/WlYGeA1Vej — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) August 1, 2021

- Até o momento já me dirigi aqueles que estão se manifestando em Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

- Às 16h devo falar para aqueles que estão na Paulista.

- Pela contagem pública dos votos e possibilidade real de sua auditoria. https://t.co/1Nc3uuR2MY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 1, 2021

