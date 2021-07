Centrão espera moderação no discurso de Bolsonaro após live com mentiras sobre urnas

Membros do bloco partidário já fizeram um apelo para Jair Bolsonaro mudar o discurso e parar de questionar a lisura do sistema eleitoral. O centrão passou a comandar a Casa Civil, com Ciro Nogueira (PP-PI), o que também foi visto como uma tentativa de se frear mobilizações pelo impeachment edit

247 - Líderes e dirigentes de partidos do centrão e aliados do governo fizeram apelo a Jair Bolsonaro para que modere o tom ao criticar o sistema eleitoral brasileiro e defender o voto impresso. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Na tentativa de frear mobilizações pelo impeachment, Bolsonaro fez uma reforma ministerial e nomeou o senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil. Ela já havia montado um "orçamento secreto" no final do ano passado no valor de R$ 3 bilhões em emendas para reforçar o apoio da base bolsonarista no Congresso. O esquema teria sido elaborado após a aproximação do Planalto com os partidos do centrão.

Em live na quinta-feira (29), Bolsonaro admitiu não ter provas de fraudes em eleições anteriores e vem causando atrito com o Judiciário ao questionar a lisura do sistema eleitoral brasileiro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes rejeitou as críticas de Bolsonaro ao sistema eleitoral. "Vamos parar um pouco de conversa fiada", disse o magistrado, que participou de uma live promovida pelo site Consultor Jurídico.

