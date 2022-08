Bolsonaro acusa Bonner de fake news sobre xingar ministros do STF e diz não ver 'nada demais' em apoiadores pedirem golpe

Jair Bolsonaro mentiu mais uma vez ao dizer que nunca xingou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) mentiu mais uma vez ao dizer, em entrevista ao Jornal Nacional, principal programa da TV Globo, nesta segunda-feira, 22, que nunca xingou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No ano passado, em ato do 7 de setembro, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de "canalha". Além disso, ele já chamou o ministro Luís Roberto Barroso de "filho da puta".

Golpe e eleições

Perguntado pelo apresentador do Jornal Nacional sobre suas ameaças golpistas e ataques ao sistema eleitoral brasileiro, Bolsonaro destacou que as eleições "serão respeitadas desde que sejam transparentes".

Sobre a defesa de seus apoiadores, em atos nos quais participou, de medidas golpistas, como intervenção militar, Bolsonaro disse que não vê nada demais e falou que eles têm direito a se expressar dessa forma.

"Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão", afirmou.

