Bolsonaro ameaçou demitir Weintraub, diz revista

Jair Bolsonaro teria ficado irritado com o vazamento da informação de que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vetou a indicação de um nome do PP para a presidência do FNDE

247 - Jair Bolsonaro teria ficado irritado com o vazamento à imprensa de que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vetou um nome do PP para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Com informações da Crusoé.

Bolsonaro acusou Weintraub na quinta-feira (7) de ter vazado a informação para, nas palavras de Bolsonaro, "dar uma de gostoso". Assessores do Palácio do Planalto disseram que Bolsonaro cogitou demitir Weintraub.

A presidência do FNDE foi oferecida ao Partido Progressista (PP) como parte das negociações de Bolsonaro com o Centrão, em busca de apoio. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, quer colocar seu chefe de gabinete, Marcelo da Ponte, no cargo.

O assessor especial da Presidência e irmão do ministro da Educação, Arthur Weintraub, tratou de acalmar Bolsonaro e garantiu que seu irmão não vazou a informação à imprensa, culpando os generais que, de acordo com Arthur, queriam queimar o ministro.

Assessores especiais disseram à Crusoé que, por ora, Bolsonaro descarta demitir Weintraub.

