Bolsonaro ataca Dino e diz que "chefes comunistas geralmente são gordos"

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), era do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e é opositor do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), durante conversa com apoiadores nesta terça-feira, 11, em sua chegada ao Palácio do Alvorada, em Brasília.

“A senhora é do estado do Partido Comunista do Brasil. Você já reparou que os países comunistas, geralmente o chefe é gordo? Coréia do Norte? Venezuela? São gordinhos, né? Maranhão? (risos)”, comentou a uma apoiadora.

Dino era do PCdoB (Partido Comunista do Brasil), mas em junho migrou para o PSB. O governador está em seu segundo mandato como governador do estado e é opositor do governo Bolsonaro.

