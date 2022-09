Bolsonaro cita golpe de 64 e diz que 'a história pode se repetir'

Declaração foi feita durante café da manhã no Palácio da Alvorada após Bolsonaro citar momentos de ruptura democrática no país edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) fez uma nova ameaça de golpe de Estado nesta quarta-feira, 7 de setembro, durante café da manhã no Palácio da Alvorada.

Segundo a Folha de S. Paulo, ao citar diversos momentos em que ocorreram rupturas democráticas no país, como no golpe militar de 1964, Bolsonaro afirmou que a "história pode se repetir".

"Seguramente passamos por momentos difíceis, a história nos mostra: 22, 35, 64, 16 e 18. Agora em 22. A história pode repetir. O bem vencendo o mal", disse.

"Estamos aqui porque acreditamos no nosso povo e o nosso povo acredita em Deus. Tenho certeza que com perseverança, fazendo aquilo tudo que pudermos fazer (...) continuaremos nos orgulhando do futuro que deixaremos para essa criançada que está aí", completou.

Bolsonaro recebeu no Palácio ministros, parlamentares e empresários investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

