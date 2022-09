Maioria dos brasileiros avalia que atos bolsonaristas do 7 de setembro 'tumultuam' as eleições, diz pesquisa Genial/Quaest

Apoie o 247

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (7) aponta que a maioria dos brasileiros avalia que as manifestações convocadas por Jair Bolsonaro (PL) para o 7 de Setembro em defesa do seu governo "tumultuam" o processo eleitoral. De acordo com o estudo, 56% da população avalia que os atos atrapalham o processo eleitoral, contra 33% dos que acham que esse é "um direito" do atual ocupante do Palácio do Planalto.

Ainda conforme a pesquisa, 77% dos que dizem que irão votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são contrários à realização das manifestações bolsonaristas por temerem riscos à segurança do pleito de outubro. Outros 13% avaliam que a convocação das manifestações são um direito de Jair Bolsonaro.

Já entre os eleitores de Bolsonaro, 64% avaliam que esse é um direito dele, ante 26% dos que acreditam que os atos convocados por ele tumultuam o pleito eleitoral.

Os atos bolsonaristas do 7 de Setembro acontecem em meio aos ataques e ameaças feitas por Jair Bolsonaro e seus seguidores contra a higidez do sistema eleitoral e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas de forma presencial entre os dias 1 e 4 de setembro. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00807/2022.

