Bolsonaro decide privatizar parques públicos

A concessão dos parques nacionais de Brasília e de São Joaquim, foi incluída no mês passado no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O decreto de qualificação, assinado por Jair Bolsonaro, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (10) edit

247 - Jair Bolsonaro autorizou o processo de privatização dos parques nacionais de Brasília, no Distrito Federal, e de São Joaquim, em Santa Catarina. A concessão dos parques foi incluída no mês passado no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e o decreto de qualificação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (10). Atualmente, as duas unidade são administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Segundo nota do Ministério da Economia, a privatização visa o "aumento do acesso à população e a otimização do uso de recursos públicos”, além de “garantir o custeio de ações relativas à conservação, à proteção e à gestão das unidades”. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles outros parques nacionais, como os dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, Jericoacoara, no Ceará, e Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, também serão entregues a iniciativa privada.

O programa de concessão dos parques nacionais idealizado por Salles também prevê a concessão de 132 unidades de conservação ambiental na Amazônia, equivalente a 15% do território florestal brasileiro que se encontra ameaçado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.