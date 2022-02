Bolsonaro deprecia nordestinos com expressão pejorativa: "pau de arara"

Além do deboche ao se referir aos nordestinos, Bolsonaro mostra ignorância ao errar a origem do Padre Cícero edit

247 - Jair Bolsonaro disse que o líder religioso cearense Padre Cícero era de Pernambuco. Em transmissão ao vivo pela internet, ele reclamou de críticas por revogação do luto oficial de Padre Cícero. O ocupante do Palácio do Planalto chamou de "pau de arara" os assessores aos quais perguntou, durante "live" na noite desta quinta-feira (3), de qual estado ou cidade era o Padre Cícero, informa o G1.

Morto em 1934 em Juazeiro do Norte (CE) e considerado santo pelo povo nordestino, Padre Cícero foi citado por Bolsonaro na transmissão ao vivo pela internet em razão de decretos de luto que revogou e cuja revogação posteriormente cancelou.

Inicialmente, Bolsonaro errou e disse que o líder religioso cearense era de Pernambuco. Em seguida, pediu a confirmação aos assessores presentes à transmissão. Mas em razão da demora da resposta, insistiu:

"Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade que fica lá? Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô?".

A origem da expressão "pau de arara" tem como pano de fundo a migração, desde o século 19, de pessoas do Nordeste para o Sul e o Sudeste do Brasil. As viagens longas, precárias e perigosas eram feitas em caminhões com tábuas atravessadas na carroceria, como araras no pau.

Bolsonaro faz piadas recorrentes com os nordestinos, sempre usando expressões chulas e depreciativas.

