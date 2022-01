Bolsonaro desiste de ir à reunião de líderes conservadores na Colômbia e Mourão é escalado

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro desistiu de participar da reunião de presidentes do Fórum para o Progresso da América do Sul (Prosul), que será realizada em Cartagena das Índias, na Colômbia, e escalou o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) para ir em seu lugar. O Prosul, criado em 2019, reúne líderes conservadores da região. De acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo, Bolsonaro designou Mourão para a viagem em um telefonema de apenas dez segundos.

“Mourão, não vou pra Colômbia na quarta-feira. Você vai no meu lugar?”, teria dito Bolsonaro, de acordo com a reportagem. “O vice respondeu de forma tão econômica quanto pôde: ‘vou.’ Nada mais foi dito, nada mais foi perguntado”, afirma o colunista.

Nesta terça-feira (24), na saída do Palácio do Planalto, Mourão disse apenas que Bolsonaro “solicitou que eu o substituísse nessa viagem. Não [falou] motivo nenhum porque não precisa dar motivo. Ele apenas me telefonou no final da manhã e pediu para substituí-lo”. Mourão deverá embarcar para a Colômbia nesta quarta-feira e deverá ficar dois no país.

