Bolsonaro diz achar "difícil" que Congresso aprove excludente de ilicitude para militares e policiais

"Neste ano, no Parlamento, acho difícil passar. No Senado, acho difícil", disse Jair Bolsonaro ao ser indagado sobre o projeto de excludente de ilicitude para militares e agentes de segurança envolvidos em confronto durante operações de Garantia da Lei e da ordem (GLO)

247 - Jair Bolsonaro disse considerar “difícil” que o projeto de lei sobre o excludente de ilicitude, destinado a beneficiar agentes da segurança pública militares, duas de suas principais bases eleitorais, seja aprovado pelo Congresso neste ano. “Neste ano, no Parlamento, acho difícil passar. No Senado, acho difícil”, afirmou Bolsonaro durante conversa com apoiadores nesta segunda-feira (1), em frente ao Palácio do Planalto.

O excludente de ilicitude, uma proposta antiga de Bolsonaro visa garantir que militares e policiais não sejam punidos caso se envolvam em confrontos armados durante operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

“GLO quase não tivemos em dois anos; eu segurei. Porque se manda tropa para a rua, depois acontece um embate, morre um vagabundo, porque morreu com mais de dois tiros acusam o lado de cá de execução. E o militar não está preparado como você (policial) está para combater a violência", disse Bolsonaro ao ser questionado sobre o assunto por um policial, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Bolsonaro disse, ainda, que não iria se comprometer com a possibilidade de isentar policiais militares do pagamento do Imposto de Renda. “Não quero prometer nada. Quando isento alguém de algo, tenho que arrumar outra fonte de custeio. Isso diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que duvido alguém alterar, a não ser numa reforma tributária, que está para acontecer”, afirmou Bolsonaro.

“Eu ia mexer na tabela do Imposto de Renda, mas a pandemia me fez endividar R$ 700 bilhões. Aí tem uns caras dizendo que não assumi um compromisso de campanha. É verdade. Mas não esperava R$ 700 bilhões do vírus. Só isso, mais nada", emendou em seguida.

