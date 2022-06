Bolsonaro diz estar "maravilhado" com Biden após conversa 'a menos de um metro e sem máscara'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) discursou nesta sexta-feira (10) na Nona Cúpula das Américas, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele abordou assuntos como o ideário de "defesa da liberdade", "concepção da vida" (em referência ao aborto) e "lealdade ao povo".

Sobre o encontro com o presidente Joe Biden, Bolsonaro disse que saiu "maravilhado" do encontro. "Ficamos por 30 minutos sentados, numa distância inferior de um metro e sem máscara", afirmou.

Assista ao discurso na íntegra:

Leia também reportagem da Ansa Brasil sobre o asssunto:

(ANSA) - O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (9) que ficou "maravilhado" com seu homólogo norte-americano, Joe Biden, após reunião realizada horas antes em Los Angeles, a primeira entre ambos desde que o democrata assumiu o poder no ano passado.

"Foi excepcional, estou muito feliz. Posso dizer que estou maravilhado com ele. Não estou errando em falar dessa maneira. Ficamos quase meia hora conversando reservadamente", disse em entrevista à "CNN".

Entre os pontos destacados, Bolsonaro afirmou que ambos falaram "abertamente sobre Amazônia" e que Biden "concorda conosco" - sem dar muitos detalhes. No passado, o político brasileiro criticou publicamente o democrata por conta de seu discurso de proteção da Amazônia.

O mandatário brasileiro, que sempre apoiou Donald Trump e chegou a falar em fraude nas eleições que deram vitória a Biden, está nos EUA para participar da Cúpula das Américas. Nesta quinta, um encontro bilateral entre os dois presidentes foi realizado e teve a duração prevista, de 30 minutos.

Na parte televisionada, a Amazônia foi o destaque principal.

Enquanto Biden reforçou a importância do ecossistema e pediu que Bolsonaro desse sua opinião sobre o apoio de outras nações no tema, o brasileiro leu um texto citando dados já falados por ele em outros discursos internacionais, além de falar de eleições e economia.

