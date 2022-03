Bolsonaro diz que conflito na Ucrânia é 'boa oportunidade' para liberar garimpo em terras indígenas

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia abre uma “boa oportunidade” para que o Brasil aprove a mineração em terras indígenas. “Essa questão da crise entre Ucrânia e Rússia… da crise apareceu boa oportunidade para a gente. Temos um projeto que permite explorarmos terras indígenas de acordo com interesse dos índios. Por essa crise internacional, da guerra, o Congresso sinalizou em votar esse projeto em regime de urgência. Espero que seja aprovado na Câmara já agora em março”, disse Bolsonaro nesta segunda-feira (7) durante entrevista à Rádio Folha de Roraima, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

O governo ampliou a defesa da exploração de terras indígenas por meio da aprovação do projeto de lei 191/2020, que libera a exploração mineral nestes territórios. O objetivo, segundo o governo, é reduzir a dependência do País dos fertilizantes importados da Rússia. A oferta do produto foi reduzida devido às sanções econômicas impostas ao país em função da ação militar na Ucrânia.

“Espero que daqui a dois, três anos possamos dizer que não somos mais dependentes de importação de potássio para o agronegócio", ressaltou Bolsonaro. Ainda segundo ele, Roraima é a ‘menina dos olhos’ para a exploração mineral. “Roraima é minha menina dos olhos. Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teríamos economia semelhante à do Japão. É um Estado fantástico. [...] Isso tudo foi perdido, mas dá para ser recuperado. É inadmissível, dois terços do Estado estão inviabilizados [com as reservas]”, afirmou. “Espero que Roraima possa ser um Estado que possa usar suas riquezas, em especial das minerais”, completou.

