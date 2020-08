Bolsonaro diz que estender o auxílio emergencial para o início de 2021 quebraria o país

Apesar de fazer demagogia ao propor a continuação do pagamento do auxílio emergencial até dezembro e anunciar que vai criar o programa Renda Brasil, Jair Bolsonaro voltou a reclamar, nesta quinta-feira (27) do custo mensal de R$ 50 bilhões do auxílio emergencial pago durante a pandemia a informais e afirmou que gostaria de destinar o valor para o investir em obras públicas. Sobre a ideia de estender o benefício além de dezembro deste ano, Bolsonaro disse que decisão iria quebrar o Brasil edit

247 - Ao lado da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, Jair Bolsonaro reclamou do custo do auxílio e diz que queria dinheiro para a construção de obras. "Vamos prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano. Eu falei que o auxílio de R$ 600 é muito e o pessoal bateu em mim. Mas é muito para quem paga, é muito para o País", disse durante transmissão ao vivo nas fedes sociais.

Depois de passar a semana divergindo em público do ministro da Economia, Paulo Guedes,, baseando-se em informações da equipe econômica, disse que "a economia está reagindo".

Bolsonaro, que tem participado de uma série de inaugurações públicas no país nas últimas semanas, afirmou que queria os R$ 50 bilhões do auxílio emergencial para a construção de obras , o que em sua opinião "praticamente resolveria os grandes problemas de Infraestrutura do Brasil".

Sobre o valor do auxílio emergencial até o final do ano, disse que será algo entre 200 e 600 reais.

Sobre a ideia de estender o benefício além de dezembro deste ano, Bolsonaro disse que decisão iria quebrar o Brasil e faria o País perder a confiança, informa o jornal O Estado de S.Paulo.



