Bolsonaro diz que governo estuda aumento de até 100% do Bolsa Família

Por Lisandra Paraguassu (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (3) que o governo estuda uma maneira de chegar a 100% de aumento do Bolsa Família, o que elevaria o benefício médio do programa para perto de 400 reais.

"Estamos ultimando esforços para dar um aumento de no mínimo 50% no Bolsa Família, podendo chegar a 100% em média. Com isso além de atendermos a população, a gente prepara o Brasil para voltar à normalidade", disso o presidente.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, o valor acertado até agora com a equipe econômica é de um aumento de 50%, que elevaria o benefício médio dos atuais 192 reais para cerca de 290 reais, mas essa semana começaram pressões políticas para que esse reajuste seja ampliado.

Um aumento de 100% levaria o benefício médio a perto de 400 reais. No entanto, segundo uma fonte com conhecimento do assunto, a equipe econômica diz que não há margem no orçamento para isso, mesmo que seja possível a aprovação da chamada PEC dos Precatórios, apresentada pelo governo, que parcela o pagamento de decisões judiciais perdidas pela União.

