Bolsonaro diz que irá apresentar 'provas de fraude' eleitoral na 'semana que vem'

247 - Acossado com o avanço das investigações da CPI da Covid e em queda nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (20), que irá apresentar "provas de fraudes" nas eleições "na semana que vem". Ainda segundo ele, as fraudes teriam acontecido no pleito de 2014. "Eu espero na semana que vem apresentar as provas de fraudes. Vamos apresentar uma fraude de 2014", disse Bolsonaro durante entrevista à rádio Itatiaia.

"Eu só consegui ser eleito porque tive muito voto. Eu vou comprovar semana que vem que teve fraude nas eleições de 2014. Vão vir hackers para mostrar", completou. "Eu vou convidar a imprensa e, com minhas mídias sociais, vou transmitir isso aí. Com isso tudo encaminho para o TSE. Agora, o que vale mais do que todos nós é a opinião pública", afirmou em outro momento da entrevista.

A eleição de 2014 foi definida em dois turnos pelos candidatos, Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). Dilma foi reeleita e o PSDB pediu uma auditoria dos votos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).A Justiça Eleitoral, porém, não encontrou evidências de fraudes. Em entrevista à CNN Brasil, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) também disse não haver indícios de fraude no pleito presidencial de 2014.

“Não tenho nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Os crimes ali cometidos foram de outra ordem. Era sobre a utilização sem limites da máquina pública, as fake news, o disparo ilegal de ‘zaps’ dando conta de que, eu eleito, terminaria com todos os programas sociais do governo, a utilização da Caixa, Correios, Banco do Brasil”, disse.

