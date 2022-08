Bolsonaro diz que lockdown durante Covid-19 serviu para atrapalhar a economia e contaminar mais pessoas

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira, 22, em entrevista ao Jornal Nacional, principal programa da TV Globo, atacou as medidas restritivas adotadas durante a pandemia da Covid-19.

"O 'lockdown' serviu para atrapalhar a nossa economia e para contaminar mais pessoas em casa", disse Bolsonaro. No Brasil, a pandemia da Covid-19 matou mais de 650 mil pessoas.

Ele ainda voltou a falar em "liberdade médica" e a defender tratamento que não tem eficácia contra a Covid, os medicamentos do chamado “Kit Covid”, como a cloroquina.

Bolsonaro ainda mentiu ao afirmar que promoveu a vacinação no Brasil e não, como afirmou a entrevistadora Renata Vasconcelos, a desestimulou. Renata lembrou que Bolsonaro disse que, quem tomasse vacina, viraria jacaré.

"Eu usei uma figura de linguagem, jacaré", destacou. “O senhor acha que é o caso de brincadeira?”, questionou a apresentadora da TV Globo. “Não é brincadeira, é parte da literatura portuguesa”, afirmou.

A apresentadora lembrou que o governo ignorou as propostas de venda de vacinas feitas pela Pfizer.

Ele ainda disse que “não é verdade” que faltou oxigênio durante uma semana em Manaus. No entanto, faltou oxigênio durante dias na capital do Amazonas, enquanto o governo Bolsonaro ignorou as alertas em série sobre a situação no estado.

