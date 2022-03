Bolsonaro diz que Moraes faz "perseguição implacável" e que parte do STF quer "Lula eleito"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes faz uma “perseguição implacável” contra ele e que parte da Corte quer reeleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É claro, não é novidade. É uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news”, disse Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan, de acordo com o Antagonista. “Sabemos o que eles querem. Não são todos. Querem a gente fora de combate e obviamente o Lula eleito”, completou.

Na entrevista, Bolsonaro também disse que a fiscalização das Forças Armadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá fazer com que as eleições ocorram “dentro da normalidade”. “Pode ter certeza, nós temos como, dentro das quatro linhas, fazer com que o processo caminhe dentro da normalidade”, ressaltou.

