Bolsonaro mantém discurso genocida e diz que comércio deve abrir

247 - Jair Bolsonaro radicalizou sua narrativa genocida e afrontou todos os governadores do país e as autoridades médicas e sanitárias e soltou um twitter na manhã desta quarta-feira (25) ordenando a reabertura do comércio do país. A decisão pode convulsionar o Brasil.

"38 milhões de autônomos já foram atingidos. Se as empresas não produzirem não pagarão salários. Se a economia colapsar os servidores também não receberão. Devemos abrir o comércio e tudo fazer para preservar a saúde dos idosos e portadores de comorbidades", escreveu o ocupante do Planalto no Twitter.